Во Франции выявили более 180 тысяч поддельных санитарных пропусков

Правоохранители выявили во Франции 182 тысячи поддельных паспортов здоровья. На прошлой неделе полиция сообщала о 110 тысячах фальшивых COVID-документах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как отмечает издание, с начала введения во Франции паспортов здоровья (санитарный пропуск) летом 2020 года в стране стали активно подделывать эти COVID-документы. На прошлой неделе Министерство внутренних дел сообщило о выявлении 110 тысяч фальшивых пропусков.

Спустя неделю в отчете ведомства количество фальшивок увеличилось до 182 тысяч. При этом издание отмечает, что эта цифра включает в себя только доказанные факты подделки паспортов здоровья. Предполагается, что их число намного выше.

В МВД Франции напомнили, что за подделку и использование фальшивых пропусков грозит штраф в 75 тысяч евро или 5 лет тюремного заключения.

Напомним, санитарный пропуск подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал отрицательный результат за предыдущие 72 часа или перенес коронавирус в течение предыдущих шести месяцев.