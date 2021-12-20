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Во Франции выявили более 180 тысяч поддельных санитарных пропусков

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Париж, Понедельник 20 декабря 2021 19:06
Во Франции выявили более 180 тысяч поддельных санитарных пропусков Фото: во Франции выявили более 180 тысяч фальшивых COVID-паспортов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители выявили во Франции 182 тысячи поддельных паспортов здоровья. На прошлой неделе полиция сообщала о 110 тысячах фальшивых COVID-документах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как отмечает издание, с начала введения во Франции паспортов здоровья (санитарный пропуск) летом 2020 года в стране стали активно подделывать эти COVID-документы. На прошлой неделе Министерство внутренних дел сообщило о выявлении 110 тысяч фальшивых пропусков.

Спустя неделю в отчете ведомства количество фальшивок увеличилось до 182 тысяч. При этом издание отмечает, что эта цифра включает в себя только доказанные факты подделки паспортов здоровья. Предполагается, что их число намного выше.

В МВД Франции напомнили, что за подделку и использование фальшивых пропусков грозит штраф в 75 тысяч евро или 5 лет тюремного заключения.

Напомним, санитарный пропуск подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал отрицательный результат за предыдущие 72 часа или перенес коронавирус в течение предыдущих шести месяцев.

Отметим, после введения во Франции летом паспортов здоровья по стране прокатились масштабные протесты против этих документов.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отмены паспортов здоровья для посещения заведений.

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