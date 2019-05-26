Во Франции на выборах в Европарламент лидирует партия Ле Пен

Во Франции на выборах в Европарламент лидирует националистическая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзитпола службы Elabe.

Сообщается, что за партию Ле Пен свои голоса отдали 24,2% избирателей, на втором месте находится партия действующего президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" набрав 22,4% голосов. Следом идет левоцентристская партия "Европа Экология Зеленые", которые набирают 12,7%.

Далее следует партия "Руспубликаны" с 8,5% голосов, альянс социалистов и Place Publique, а также левая партия "Непокоренная Франция" набирают 6,2% голосов. Другие партии получили мене 5% голосов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Германии на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС. Правящий блок получит 28% голосов, второе место, за прогнозами социологов, должен занять "Союз-90" и "Зеленые", которые могут обогнать социал-демократов, чем продемонстрируют лучший для себя результат. В то же время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может занять третье место набрав 15,5%.