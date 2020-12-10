ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Франции вводят комендантский час

Автор: РБК-Украина

Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час по всей территории страны. Он начнет действовать со вторника, 15 декабря.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Le Figaro.

Комендантский час будет действовать с 20:00 до 6:00. Соблюдение ограничений будет усиленно контролироваться. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.

Исключения для соблюдения комендантского часа также будут. В частности, запрет можно будет не соблюдать по

Самые читаемые новости

Кроме того, с 15 декабря во Франции будет разрешены межрегиональные поездки, которые ранее были запрещены.

При этом премьер отметил, что по меньшей мере до 7 января будут закрыты мкафе, баров, ресторанов и спортивных залов состоится не раньше 20 января.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил три этапа смягчения карантина, которые запланированы на декабрь-январь.

Кроме того, правительство Франции работает над стратегией, которая определит действия в условиях пандемии COVID-19. Она будет действовать в стране до применения эффективной вакцины.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Франциякомендантский часКарантин