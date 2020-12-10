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У Франції вводять комендантську годину

Автор: РБК-Україна

Уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину по всій території країни. Він почне діяти з вівторка, 15 грудня.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає Le Figaro.

Комендантська година діятиме з 20:00 до 6:00. Дотримання обмежень буде посилено контролюватися. У разі порушення загрожує штраф у розмірі 135 євро.

Винятки для дотримання комендантської години також будуть. Зокрема, заборона можна буде не дотримуватися з професійних причин

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Крім того, з 15 грудня у Франції можна буде міжрегіональні поїздки, які раніше були заборонені.

При цьому прем'єр зазначив, що щонайменше до 7 січня будуть закриті музеїкафе, барів, ресторанів і спортивних залів відбудеться не раніше 20 січня.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив три етапи пом'якшення карантину, які заплановані на грудень-січень.

Крім того, уряд Франції працює над стратегією, яка визначить дії в умовах пандемії COVID-19. Вона буде діяти в країні до застосування ефективної вакцини.

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