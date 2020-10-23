Введение комендантского часа обойдется Франции более чем в 2 млрд евро

Фото: Брюно Ле Мэр (flickr.com)

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введение комендантского часа обойдется государству более чем в 2 млрд евро. Однако он считает, что у французов нет повода для беспокойства.

Об этом сообщает Reuters.

"Если мы говорим о действии комендантского часа в 56 департаментах в течение шести недель, то речь идет об издержках в чуть более 2 млрд евро", - сказал глава ведомства.

Брюно Ле Мэр также добавил, что власти, предусмотрели все риски поэтому гражданам Франции не стоит волноваться.

"Мы выделили 9 млрд евро для фонда солидарности, из них 6 млрд евро уже потрачены. Остается еще 3 млрд евро. С запланированными средствами мы можем продержаться до начала следующего года", - сказал министр.

По оценкам главы Минфина, Франция сможет восстановить показатели экономического развития 2019 года только к 2022 году.

Отметим, во Франции накануне зафиксировали более 41 тысячи новых случаев коронавируса, что является максимумом с начала пандемии.

Напомним, 22 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в связи со стремительным распространением коронавируса власть решила ввести комендантский час еще в 38 департаментах. Неделю назад комендантский час ввели в Париже, Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане и других городах.

Кроме того, с 16 октября в крупных городах развернуты 12 тысяч полицейских, которые каждую ночь контролируют соблюдение гражданами комендантского часа.