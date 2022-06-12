Во Франции вспыхнули первые лесные пожары

На юге Франции вспыхнули первые лесные пожары в этом году, которые тушат сотни пожарников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF .

Пожары вспыхнули около Нарбонны, недалеко от границы с Испанией. Это произошло из-за засухи и высокой температуры воздуха выше 30 градусов. Ситуацию усложнили сильные порывы ветра.

Для того, чтоб српавится с последствиями стихии, потребовалось 300 пожарных с десятками машин скорой помощи, пожарные самолеты и вертолеты. Жертв нет, но огнем было охвачено около 120 гектаров соснового леса. Пожар уничтожил около 100 гектаров леса.