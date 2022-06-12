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Во Франции вспыхнули первые лесные пожары

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Франция, Воскресенье 12 июня 2022 04:20
Во Франции вспыхнули первые лесные пожары Фото: первые лесные пожары вспыхнули во Франции (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

На юге Франции вспыхнули первые лесные пожары в этом году, которые тушат сотни пожарников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Пожары вспыхнули около Нарбонны, недалеко от границы с Испанией. Это произошло из-за засухи и высокой температуры воздуха выше 30 градусов. Ситуацию усложнили сильные порывы ветра.

Для того, чтоб српавится с последствиями стихии, потребовалось 300 пожарных с десятками машин скорой помощи, пожарные самолеты и вертолеты. Жертв нет, но огнем было охвачено около 120 гектаров соснового леса. Пожар уничтожил около 100 гектаров леса.

Отмечается, что пожарным удалось предотвратить распространение пламени на несколько домов и парфюмерную фабрику.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину в июне. Он прелетит в нашу страну с канцлерои Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги.

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