У Франції спалахнули перші лісові пожежі

На півдні Франції спалахнули перші лісові пожежі цього року, які гасять сотні пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF .

Пожежі спалахнули біля Нарбонни, недалеко від кордону з Іспанією. Це сталося через посуху і високу температуру повітря вище 30 градусів. Ситуацію ускладнили сильні пориви вітру.

Для того, щоб српавітся з наслідками стихії, знадобилося 300 пожежників з десятками машин швидкої допомоги, пожежні літаки і вертольоти. Жертв немає, але вогнем було охоплено близько 120 гектарів соснового лісу. Пожежа знищила близько 100 гектарів лісу.