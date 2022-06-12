У Франції спалахнули перші лісові пожежі
На півдні Франції спалахнули перші лісові пожежі цього року, які гасять сотні пожежників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.
Пожежі спалахнули біля Нарбонни, недалеко від кордону з Іспанією. Це сталося через посуху і високу температуру повітря вище 30 градусів. Ситуацію ускладнили сильні пориви вітру.
Для того, щоб српавітся з наслідками стихії, знадобилося 300 пожежників з десятками машин швидкої допомоги, пожежні літаки і вертольоти. Жертв немає, але вогнем було охоплено близько 120 гектарів соснового лісу. Пожежа знищила близько 100 гектарів лісу.
Відзначається, що пожежникам вдалося запобігти поширенню полум'я на кілька будинків і парфумерну фабрику.
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну в червні. Він прелетить в нашу країну з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.