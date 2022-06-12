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У Франції спалахнули перші лісові пожежі

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Франція, Неділя 12 червня 2022 04:20
У Франції спалахнули перші лісові пожежі Фото: перші лісові пожежі спалахнули у Франції (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

На півдні Франції спалахнули перші лісові пожежі цього року, які гасять сотні пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

Пожежі спалахнули біля Нарбонни, недалеко від кордону з Іспанією. Це сталося через посуху і високу температуру повітря вище 30 градусів. Ситуацію ускладнили сильні пориви вітру.

Для того, щоб српавітся з наслідками стихії, знадобилося 300 пожежників з десятками машин швидкої допомоги, пожежні літаки і вертольоти. Жертв немає, але вогнем було охоплено близько 120 гектарів соснового лісу. Пожежа знищила близько 100 гектарів лісу.

Відзначається, що пожежникам вдалося запобігти поширенню полум'я на кілька будинків і парфумерну фабрику.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну в червні. Він прелетить в нашу країну з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

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