Во Франции вспыхнул масштабный лесной пожар, тысячи людей эвакуированы

В департаменте Вар на юго-востоке Франции, вспыхнул масштабный лесной пожар. В результате чего было эвакуировано несколько тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.
"В Вар при очень неблагоприятных погодных условиях вспыхнул крупный пожар. На месте находится префект департамента. Я сам внимательно слежу за ситуацией", - написал он.
По информации министра, к ликвидации пожара привлечены 650 пожарных.
В местных СМИ сообщают, что пожар возник на стоянке автодороги А75, недалеко от города Гонфарон.
Указано, что огонь уже уничтожил более 3500 гектаров леса, пожар продолжает распространяться.
В результате чего, было эвакуировано несколько тысяч человек, среди них не только местные жители, но и путешественники.
В настоящее время к тушению пожара привлечено девять самолетов и три вертолета, причину возгорания связывают с аномальной жарой в стране.
Информации о пострадавших или жертвах пожара пока нет.