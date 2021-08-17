Во Франции вспыхнул масштабный лесной пожар, тысячи людей эвакуированы

"В Вар при очень неблагоприятных погодных условиях вспыхнул крупный пожар. На месте находится префект департамента. Я сам внимательно слежу за ситуацией", - написал он.

По информации министра, к ликвидации пожара привлечены 650 пожарных.

В местных СМИ сообщают, что пожар возник на стоянке автодороги А75, недалеко от города Гонфарон.

Указано, что огонь уже уничтожил более 3500 гектаров леса, пожар продолжает распространяться.

В результате чего, было эвакуировано несколько тысяч человек, среди них не только местные жители, но и путешественники.

В настоящее время к тушению пожара привлечено девять самолетов и три вертолета, причину возгорания связывают с аномальной жарой в стране.

Информации о пострадавших или жертвах пожара пока нет.