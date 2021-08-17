У Франції спалахнула масштабна лісова пожежа, тисячі людей евакуйовані

"У Вар при дуже несприятливих погодних умовах спалахнула велика пожежа. На місці перебуває префект департаменту. Я сам уважно стежу за ситуацією", - написав він.

За інформацією міністра, до ліквідації пожежі залучені 650 пожежників.

У місцевих ЗМІ повідомляють, що пожежа виникла на стоянці автодороги А75, недалеко від міста Гонфарон.

Вказано, що вогонь вже знищив понад 3500 гектарів лісу, пожежа продовжує поширюватися.

Внаслідок чого, було евакуйовано кілька тисяч людей, серед них не лиже місцеві мешканці, а й мандрівники.

Наразі гасіння пожежі залучено дев'ять літаків і три вертольоти, причину загоряння пов'язують з аномальною спекою у країні.

Інформації про постраждалих чи жертв пожежі поки немає.