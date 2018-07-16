Во Франции во время празднования победы на ЧМ-2018 произошли массовые беспорядки

Беспорядки произошли в Париже, Лионе, Марселе, Страсбурге, Руане, Гренобле и других городах

Во время празднования победы сборной Франции на Чемпионате мира по футболу в ряде французских городов были отмечены беспорядки. Об этом пишет DW.

Так, согласно информации Dailymail, в столице Франции Париже вчера вечером, 15 июля, около 30 молодых людей устроили погром. Отмечается, что злоумышленники разбили камнями витрины магазинов на Елисейских полях неподалеку от Триумфальной арки.

Также отмечается, что силы безопасности применили слезоточивый газ и задержаны семь человек.

Кроме того, беспорядки произошли и во французском Лионе. Там около ста молодых людей участвовали в столкновениях с полицией, начавшихся после того, как один из них взобрался на полицейский автомобиль во время просмотра финального матча. Полиция применила слезоточивый газ и задержал восемь человек.

Фото: беспорядки во Франции

Кроме того, как сообщает BFM TV, в результате массовых беспорядков в городах Франции после победы национальной сборной на Чемпионате мира по футболу погибли два человека. Так, смерти были зафиксированы в городах Сан-Фели и Анси.

Беспорядки произошли также в Марселе, Страсбурге, Руане, Гренобле и других городах.

Напомним, вчера, 15 июля, сборные Франции и Хорватии встретились в финале Чемпионате мира 2018. По результатам матча, сборная Франции одержала победу со счетом 4:2.