У Франції під час святкування перемоги на ЧС-2018 відбулися масові заворушення

Заворушення відбулися в Парижі, Ліоні, Марселі, Страсбурзі, Руані, Греноблі та інших містах

Під час святкування перемоги збірної Франції на Чемпіонаті світу з футболу в ряді міст були відзначені заворушення. Про це пише DW.

Так, згідно інформації Dailymail, в столиці Франції Парижі вчора ввечері, 15 липня, близько 30 молодих людей влаштували погром. Відзначається, що зловмисники розбили камінням вітрини магазинів на Єлисейських полях недалеко від Тріумфальної арки.

Також наголошується, що сили безпеки застосували сльозогінний газ і затримано сім осіб.

Крім того, заворушення сталися і у французькому Ліоні. Там близько ста молодих людей брали участь в зіткненнях з поліцією, що почалися після того, як один з них виліз на поліцейський автомобіль під час перегляду фінального матчу. Поліція застосувала сльозогінний газ і затримала вісім чоловік.

Фото: заворушення у Франції

Крім того, як повідомляє BFM TV, в результаті масових заворушень в містах Франції після перемоги національної збірної на Чемпіонаті світу з футболу загинуло двоє людей. Так, смерті були зафіксовані в містах Сан-Фелі і Ансі.

Заворушення відбулися також у Марселі, Страсбурзі, Руані, Греноблі та інших містах.

Нагадаємо, вчора, 15 липня, збірні Франції та Хорватії зустрілися у фіналі Чемпіонаті світу 2018. За результатами матчу, збірна Франції здобула перемогу з рахунком 4:2.