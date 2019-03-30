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Во Франции снова возобновились протесты "желтых жилетов"

Новости » Общество    30.03.2019 - 13:39
Во Франции снова возобновились протесты "желтых жилетов"
Фото: протесты в Париже (twitter.com/TvTemplar)

Протестующие вышли на акции, чтобы поддержать травмированную активистку

Участники движения "желтых жилетов" 30 марта снова собираются на акции протеста в нескольких городах Франции, чтобы поддержать демонстрантов, которые получили ранения или травмы во время столкновений с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, несмотря на запрет полиции, участники движения "желтых жилетов" снова вышли на акции протеста в Париже, Бордо и других городах Франции.

Отмечается, что протестующие демонстрируют поддержку 73-летней участницы движения Женевье Лягей, которая получила травму головы во время протеста в Ницце в минувшие выходные.

По словам прокурора, во время столкновений один из правоохранителей толкнул Лягей.

Кроме того, для охраны правопорядка по всей Франции Министерство внутренних дел развернуло более 12 тысяч полицейских.

Напомним, что суд Парижа по рассмотрению уголовных дел приговорил одного из лидеров протестного движения "желтых жилетов" к штрафу в размере 1500 евро. Участнику протестного движения "желтых жилетов" 34-летнему Эрику Друэ инкриминировали организацию демонстраций, на проведение которых властями был наложен запрет.

Как писало РБК-Украина, в субботу, 23 марта, несмотря на запрет на проведение демонстраций, участники движения "желтых жилетов" вышли на антиправительственные акции протеста в Париже и еще нескольких городах Франции. Правоохранители задержали по меньшей мере 70 протестующих, которые вышли на улицы Парижа, несмотря на запрет полиции.

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