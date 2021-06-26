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Во Франции вблизи Страсбурга произошло землетрясение магнитудой 4,1

Автор: Юлия Струк

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в регионе Гранд-Эст вблизи Страсбурга на востоке Франции. Это произошло около 05:00 по центральноевропейскому времени 26 июня.

Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Так, эпицентр находился примерно в 9 км к северо-востоку от Страсбурга. Тремор произошел на глубине около 6 км и толчки ощущались по всей восточной Франции, а также в некоторых частях юго-западной Германии, Люксембурга и северной Швейцарии.

Первичных сообщений о повреждении или жертвах землетрясения не поступало. В ближайшие дни возможны афтершоки.

Отметим, что на западе страны существуют группы разломов земной коры, которые появились более 300 млн лет назад, когда в этом регионе существовал горный хребет, почти эквивалентный Гималаям.

Напомним, в ноябре 2019 года во Франции произошло сильное землетрясение, в результате чего как минимум три человека получили незначительные повреждения.

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на юго-востоке Франции близ Монтелемара. Толчки ощущались до Лиона.

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Францияземлетрясение