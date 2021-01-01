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Во Франции ужесточают карантин из-за сложной ситуации с COVID в части регионов

Франция, Пятница 01 января 2021 16:21
Во Франции ужесточают карантин из-за сложной ситуации с COVID в части регионов
Фото: женщина в маске во Франции (flickr.com/francoisescriva)
Автор: Роман Тверденко

Во Франции ужесточат карантин в ряде регионов из-за напряженной ситуации с коронавирусом. В частности, комендантский час будет начинаться раньше.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель правительства Габриэль Атталь рассказал, что в 15 регионах Франции со 2 января комендантский час будет начинаться в 18:00 вместо времени начала в 20:00 для остальных регионов. Эта мера будет действовать в департаментах Арденны, Верхние Альпы, Верхняя Сона, Верхняя Марна, Вогезы, Ду, Маас, Марна, Мерт и Мозель, Мозель, Ньевр, Приморские Альпы, Территория Бельфор, Сона и Луара, Юра.

Список департаментов, в которых введен более ранний комендантский час может быть дополнен, исходя из эпидемической ситуации.

Также Атталь заявил, что 7 января не будет возобновлена работа театров и музеев, поскольку вирус по-прежнему быстро распространяется по стране.

Напомним, что с 15 декабря во Франции вместо карантина введен комендантский час. Он действует с 20:00 до 6:00.

Сегодня сообщалось, что в коммуне Льерон устроили вечеринку с участием двух тысяч человек. При попытке разгона произошли столкновения с полицейскими.

Кроме этого, во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм коронавируса под названием 501.V2 впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.

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