У Франції посилюють карантин через складну ситуацію з COVID в частині регіонів

Фото: жінка в масці у Франції (flickr.com/francoisescriva)

У Франції посилять карантин у ряді регіонів через напружену ситуацію з коронавірусом. Зокрема, комендантська година буде починатися раніше.

Про це повідомляє Reuters.

Представник уряду Габріель Атталь розповів, що в 15 регіонах Франції з 2 січня комендантська година буде розпочинатися о 18:00 замість часу початку 20:00 для інших регіонів. Ця міра буде діяти в департаментах Арденни, Верхні Альпи, Верхня Сона, Верхня Марна, Вогези, Ду, Маас, Марна, Мерт і Мозель, Мозель, Н'євр, Приморські Альпи, Територія Бельфор, Сона і Луара, Юра.

Список департаментів, в яких запроваджено більш рання комендантська година може бути доповнений, виходячи з епідемічної ситуації.

Також Атталь заявив, що 7 січня не буде відновлена робота театрів і музеїв, адже вірус, як і раніше, швидко поширюється по країні.

Нагадаємо, що з 15 грудня у Франції замість карантину введено комендантську годину. Він діє з 20:00 до 6:00.

Сьогодні повідомлялося, що в комуні Льерон влаштували вечірку за участю двох тисяч осіб. При спробі розгону сталися сутички з поліцейськими.

Крім цього, у Франції зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавіруса Sars-cov-2. Цей штам коронавірусу під назвою 501.V2 вперше знайшли в Південній Африці в середині грудня.