Во Франции установлен очередной рекорд по заболевшим COVID-19 с начала пандемии
Во вторник, 11 января, Франция сообщила о 368 149 новых случаях коронавируса. Это является самым высоким показателем за сутки с начала пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Франция во вторник сообщила о 368 149 новых случаях заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем за сутки с начала пандемии", - пишет издание.
Стоит отметить, что предыдущий максимум в 332 252 был установлен 5 января, с тех пор Франция фиксировала показатели заражений выше 300 тысяч еще два дня.
Количество положительных тестов и общего количества сделанных в настоящее время составляет 20%.
Также за последние сутки зафиксировали 270 смертей от COVID-19.
Напомним, в США 10 января заразились коронавирусом более 1,35 млн человек. Это новый мировой рекорд.
Число госпитализированных с COVID-19 составило 135,5 тысяч человек, что превышает рекорд января прошлого года в 132 051 человек.