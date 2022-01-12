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Во Франции установлен очередной рекорд по заболевшим COVID-19 с начала пандемии

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Франция, Среда 12 января 2022 09:54
Во Франции установлен очередной рекорд по заболевшим COVID-19 с начала пандемии Фото: Франция сообщила о 368 149 новых случаях коронавируса (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Во вторник, 11 января, Франция сообщила о 368 149 новых случаях коронавируса. Это является самым высоким показателем за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Франция во вторник сообщила о 368 149 новых случаях заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем за сутки с начала пандемии", - пишет издание.

Стоит отметить, что предыдущий максимум в 332 252 был установлен 5 января, с тех пор Франция фиксировала показатели заражений выше 300 тысяч еще два дня.

Количество положительных тестов и общего количества сделанных в настоящее время составляет 20%.

Также за последние сутки зафиксировали 270 смертей от COVID-19.

Напомним, в США 10 января заразились коронавирусом более 1,35 млн человек. Это новый мировой рекорд.

Число госпитализированных с COVID-19 составило 135,5 тысяч человек, что превышает рекорд января прошлого года в 132 051 человек.

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