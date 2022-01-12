У Франції встановлено черговий рекорд по захворюванності на COVID-19 з початку пандемії

У вівторок, 11 січня, Франція повідомила про 368 149 нових випадків коронавірусу. Це є найвищим показником за добу з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Франція у вівторок повідомила про 368 149 нових випадків захворювання коронавірусом, що є найвищим показником за добу з початку пандемії", - пише видання.

Варто відзначити, що попередній максимум в 332 252 був встановлений 5 січня, з тих пір Франція фіксувала показники заражень вище 300 тисяч ще два дні.

Кількість позитивних тестів і загальної кількості зроблених в даний час становить 20%.

Також за останню добу зафіксували 270 смертей від COVID-19.