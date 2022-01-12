У Франції встановлено черговий рекорд по захворюванності на COVID-19 з початку пандемії
У вівторок, 11 січня, Франція повідомила про 368 149 нових випадків коронавірусу. Це є найвищим показником за добу з початку пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Франція у вівторок повідомила про 368 149 нових випадків захворювання коронавірусом, що є найвищим показником за добу з початку пандемії", - пише видання.
Варто відзначити, що попередній максимум в 332 252 був встановлений 5 січня, з тих пір Франція фіксувала показники заражень вище 300 тисяч ще два дні.
Кількість позитивних тестів і загальної кількості зроблених в даний час становить 20%.
Також за останню добу зафіксували 270 смертей від COVID-19.
Нагадаємо, в США 10 січня заразилися коронавірусом понад 1,35 млн осіб. Це новий світовий рекорд.
Число госпіталізованих з COVID-19 склало 135,5 тисяч осіб, що перевищує рекорд січня минулого року в 132 051 чоловік.