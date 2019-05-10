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В Лондоне произошла стрельба в мечети

Новости » Происшествия    10.05.2019 - 03:15
В Лондоне произошла стрельба в мечети
Фото: вход в мечеть Seven Kings Mosque (skmet.co.uk)

Никто не пострадал, полиция осталась охранять мечеть в течение ночи

В пригородном районе Лондона - Илфорд, произошла стрельба в мечети, из-за чего полиции пришлось окружить здание и заблокировать ее. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на городскую полицию Лондона.

Отмечается, что под обстрел попала мечеть "Семи королей" (Seven Kings Mosque). В ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы. Выстрелы совершил неизвестный мужчина из пистолета.

"Сотрудники полиции находятся на месте, где были произведены выстрелы на улице Хай-роуд в "Семи королях". Никто не пострадал. Значительноя присутствие полиции сохранится в течение ночи", - сообщили в полиции Лондона.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелка. При этом полиция не рассматривает данный инцидент как случай терроризма.

Напомним, 15 марта 2019 в Новой Зеландии группа неизвестных устроила стрельбу в двух мечетях в Крайстчерче. В результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии, по данным местных правоохранительных органов, погибли 49 человек.

А 30 января на Филиппинах в городе Замбоанга на острове Минданао неизвестный бросил в мечеть гранату, в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще четверо были ранены.

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