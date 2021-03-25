Во Франции удвоилась заболеваемость COVID-19 среди детей
Во Франции наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей и подростков увеличилась практически вдвое за две недели.
Об этом заявила эпидемиолог и исследователь Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции Доминик Костаглиола, передает телеканал LCI.
По словам эпидемиолога, повышенная заболеваемость наблюдается в возрастной группе от 10 до 19 лет, особенно в регионе Иль-де-Франс. Она также отметила, что ситуация в начальных школах не кажется более обнадеживающей, так как уровень заражения в них тоже увеличился более чем вдвое за две недели.
Причиной роста является то, что во многих школах есть сотрудники, которые контактировали с заболевшими или болеют и не могут выходить на работу. Замены им нет и приходится смешивать классы.
По словам Костаглиолы, "британский" штамм COVID-19, который в настоящее время распространен в стране, является более заразным. Требуются более серьезные меры для его сдерживания и снижения уровня заболеваемости.
Президент совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс предложила перенести весенние каникулы на две недели, установленные в этом году в регионе с 17 апреля, - на 3 мая.
Напомним, ранее сообщалось, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации из региона Иль-де-Франс, началась эвакуация больных COVID-19 в другие департаменты страны. В Бордо эвакуированы несколько десятков пациентов.