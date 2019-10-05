Во Франции требуют отставку главы МВД из-за убийства полицейских

Иллюстративное фото (flickr/Police Nationale)

В парламенте Франции хотят создать комиссию для расследования нападения

Во французском парламенте потребовали отставку министра внутренних дел Кристофа Кастанера на фоне нападения на штаб-квартиру полиции в Париже, в результате которого погибли правоохранители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, глава оппозиционной фракции "Республиканцы" Кристиан Якоб выступил с предложением создать парламентскую комиссию для расследования нападения на правоохранителей в Париже. Также он призвал главу МВД Кастанера подать в отставку.

"Во вторник на конференции я попрошу о создании комиссии по расследованию дела о нападении на штаб-квартиру парижской полиции. Мы должны относиться к нападению очень серьезно, потому что это затрагивает безопасность и эффективность наших правоохранительных служб", - заявил Якоб.

Кроме того, еще один представитель оппозиции, республиканец Эрик Чиотти написал в Twitter, что внес во французский парламент постановление о создании комиссии по расследованию нападения на штаб-квартиру полиции.

"Министр внутренних дел сказал нам: "Там нечего рассматривать". Кастанер хотел скрыть правду или он просто некомпетентен? Он дискредитирован, чтобы продолжать свою работу", - заявил он.

Напомним, 3 октября в Париже мужчина, вооруженный ножом, проник в штаб-квартиру полиции и напал на правоохранителей, которые там находились. Тогда сообщалось, что в результате нападения погибли четверо сотрудников полиции, а нападавший был застрелен. По предварительным данным, нападающий около 20 лет работал в штаб-квартире полиции в справочном отделе, он был административным работником.