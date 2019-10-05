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У Франції вимагають відставку глави МВС через вбивство поліцейських

Новини » Політика    05.10.2019 - 15:12
У Франції вимагають відставку глави МВС через вбивство поліцейських
Ілюстративне фото (flickr/Police Nationale)

У парламенті Франції хочуть створити комісію для розслідування нападу

У французькому парламенті зажадали відставку міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера на фоні нападу на штаб-квартиру поліції в Парижі, в результаті якого загинули правоохоронці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, глава опозиційної фракції "Республіканці" Крістіан Якоб виступив з пропозицією створити парламентську комісію для розслідування нападу на правоохоронців в Парижі. Також він закликав главу МВС Кастанера подати у відставку.

"У вівторок на конференції я попрошу про створення комісії з розслідування справи про напад на штаб-квартиру паризької поліції. Ми повинні ставитися до нападу дуже серйозно, тому що це зачіпає безпеку та ефективність наших правоохоронних служб" - заявив Якоб.

Крім того, ще один представник опозиції, республіканець Ерік Чіотті написав у Twitter, що вніс до французького парламенту постанову про створення комісії з розслідування нападу на штаб-квартиру поліції.

"Міністр внутрішніх справ сказав нам: "Там нічого розглядати". Кастанер хотів приховати правду або він просто некомпетентний? Він дискредитований, щоб продовжувати свою роботу", - заявив він.

У Франції вимагають відставку глави МВС через вбивство поліцейських

Нагадаємо, 3 жовтня у Парижі чоловік, озброєний ножем, проник до штаб-квартири поліції та напав на правоохоронців, які там перебували. Тоді повідомлялося, що в результаті нападу загинули четверо співробітників поліції, а нападник був застрелений. За попередніми даними, нападник близько 20 років працював в штаб-квартирі поліції в довідковому відділі, він був адміністративним працівником.

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