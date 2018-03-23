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У Франції з супермаркету звільнили всіх заручників, двоє загиблих

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 13:55
Фото: супермаркет у Франції (скріншот відео tvc.ru)
Фото: супермаркет у Франції (скріншот відео tvc.ru)

Невідомий захопив заручників у департаменті Од

У Франції всі люди, які були взяті в заручники невідомим чоловіком в супермаркеті, відпущені, в результаті події дві людини загинули, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на мера комуни Треба Еріка Менасси.

BFMTV повідомляє, що в результаті могли загинути від одного до двох осіб.

За даними агентства АВС, загинула одна людина.

Встановлено, що невідомий чоловік вистрелив у співробітника поліції з машини, після цього він зайшов у супермаркет і відкрив стрілянину по відвідувачах. Reuters повідомляє, що він взяв у заручники вісім осіб.

Прем'єр-міністр Едуард Філіп заявив, що слідчі розглядають інцидент як теракт.

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, на півдні Франції невідомі влаштували стрілянину і захопили заручників в супермаркеті, в результаті стрілянини постраждав співробітник поліції. Чоловік, який захопив заручників, заявив про прихильність "Ісламському державі".

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Теги: Франція, заложники
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