ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции из-за стрельбы в баре ранены 6 человек

Новости » Происшествия     01.11.2019 - 01:38
Во Франции из-за стрельбы в баре ранены 6 человек
Фото: на месте стрельбы в Марселе (laprovence.com)

Мужчина подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся

Во Франции в городе Марсель в результате стрельбы в баре были ранены шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provence.

По данным издания, неизвестный открыл стрельбу в баре Terminus в 15-м округе Марселя около 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву).

Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся.

Один из пострадавших госпитализирован с серьезными ранениями.

Издание отмечает, что с начала 2019 года во французском департаменте Буш-дю-Рон, в том числе в Марселе, были убиты 10 человек.

Напомним, во Франции в городе Байонна пожилой мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети на юге Франции, двое получили ранения. Около 14:30 по местному времени 60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из религиозного заведения, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.

В Канаде в результате стрельбы пострадали подростки В Калифорнии на вечеринке в честь Хэллоуина произошла стрельба, есть погибшие и раненые
Новости Украины ФранцияМарсельСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь