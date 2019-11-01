Во Франции из-за стрельбы в баре ранены 6 человек

Фото: на месте стрельбы в Марселе (laprovence.com)

Мужчина подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся

Во Франции в городе Марсель в результате стрельбы в баре были ранены шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provence.

По данным издания, неизвестный открыл стрельбу в баре Terminus в 15-м округе Марселя около 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву).

Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся.

Один из пострадавших госпитализирован с серьезными ранениями.

Издание отмечает, что с начала 2019 года во французском департаменте Буш-дю-Рон, в том числе в Марселе, были убиты 10 человек.

Напомним, во Франции в городе Байонна пожилой мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети на юге Франции, двое получили ранения. Около 14:30 по местному времени 60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из религиозного заведения, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.