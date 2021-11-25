Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов и COVID-паспортов

Правительство Франции приняло решение сократить срок действия ПЦР-тестов и COVID-паспортов. В частности, если человек не получит третью прививку от коронавируса, его документ о вакцинации будет аннулирован.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По его словам, с 29 ноября отрицательный ПЦР-тест будет действовать только 24 часа, а не 72 часа как ранее. При этом тесты останутся платными для населения.

"Жизнь невакцинированных станет немного сложнее. С понедельника срок действия отрицательных тестов, которые являются обязательными для получения медицинского пропуска и доступа в общественные места, будет составлять до 24 часов, по сравнению с 72 часами до сих пор", - заявил глава Минздрава.

При этом он подчеркнул, то с 15 января сертификат о вакцинации больше не будет действителен без дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

"С 15 января санитарный пропуск французов в возрасте от 18 до 65 лет больше не будет действовать. У этих людей будет два месяца на третью дозу вакцины. У вас будет от пяти до семи месяцев после второй прививки, чтобы ревакцинироваться", - заявил Веран.

Министр добавил, что COVID-паспорта для людей старше 65 лет будет действовать до 15 декабря.