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У Франції скоротили термін дії ПЛР-тестів і COVID-паспортів

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Четвер 25 листопада 2021 14:29
У Франції скоротили термін дії ПЛР-тестів і COVID-паспортів Фото: глава МОЗ Франції Олів'є Веран (facebook.com/veranolivier)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Франції прийняв рішення скоротити термін дії ПЛР-тестів і COVID-паспортів. Зокрема, якщо людина не отримає третє щеплення від коронавірусу, його документ про вакцинацію буде анульовано.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За його словами, з 29 листопада негативний ПЛР-тест буде діяти тільки 24 години, а не 72 години як раніше. При цьому тести залишаться платними для населення.

"Життя невакцинованих стане трохи складніше. З Понеділка термін дії негативних тестів, які є обов'язковими для отримання медичного пропуску та доступу в громадські місця, становитиме до 24 годин, у порівнянні з 72 годинами досі", - заявив глава МОЗ.

При цьому він підкреслив, то з 15 січня сертифікат про вакцинацію більше не буде дійсний без додаткової дози вакцини від коронавірусу.

"З 15 січня санітарний пропуск французів у віці від 18 до 65 років більше не діятиме. У цих людей буде два місяці на третю дозу вакцини. У вас буде від п'яти до семи місяців після другого щеплення, щоб ревакцинуватися", - заявив Веран.

Міністр додав, що COVID-паспорти для людей старше 65 років діятиме до 15 грудня.

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