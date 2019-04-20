Во Франции следствие установило место возгорания Нотр-Дама

Фото: пожар в Нотр-Даме (DominguezArjona / Twitter)

Очаг возгорания находился на крыше около основания шпиля

Французские следователи провели анализ видео любительской съемки, опросили свидетелей и смогли установить место, где начался пожар, который нанес ощутимый ущерб собору Нотр-Дам де Пари. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По информации следствия, собор загорелся в центре крыши, недалеко от основания сгоревшего шпиля.

Также следствие продолжает изучение датчиков пожарной сигнализации, которые, скорее всего, не сработали необходимым образом. В тот момент, когда был обнаружен пожар, высота огня достигала 3 метров, что помешало быстрому тушению.

Сотрудники безопасности собора услышали первый сигнал тревоги в 18:15 и совершили проверку предполагаемого места, но огня не было обнаружено. Только в 18:43, когда произошел повторный сигнал тревоги, они поднявшись наверх нашли место пожара.

Ранее РБК-Украина сообщало, что экозащитники заявили о экологической проблеме из-за пожара в Нотр-Даме. В заявлении говорится, что во время пожара расплавились по меньшей мере 300 тонн свинца, который был в элементах отделки шпиля Собора и на его крыше.