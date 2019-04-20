ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції слідство встановило місце загоряння Нотр-Дама

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 17:39
У Франції слідство встановило місце загоряння Нотр-Дама
Фото: пожежа в Нотр-Дамі (DominguezArjona / Twitter)

Осередок займання знаходився на даху біля основи шпиля

Французькі слідчі провели аналіз відео аматорської зйомки, опитали свідків і змогли встановити місце, де почалася пожежа, яка завдала шкоди собору Нотр-Дам де Парі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За інформацією слідства, собор загорівся в центрі даху, недалеко від основи згорілого шпиля.

Також слідство продовжує вивчення датчиків пожежної сигналізації, які, швидше за все, не спрацювали належним чином. В той момент, коли був виявлений пожежа, висота вогню сягала 3 метрів, що завадило швидкому гасінню.

Співробітники безпеки собору почули перший сигнал тривоги в 18:15 і здійснили перевірку передбачуваного місця, але вогню не було виявлено. Тільки у 18:43, коли стався повторний сигнал тривоги, вони піднявшись нагору знайшли місце пожежі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що екозахисники заявили про екологічну проблему через пожежу в Нотр-Дамі. У заяві йдеться, що під час пожежі розплавилися щонайменше 300 тонн свинцю, який був в елементах обробки шпиля Собору і на його даху.

 

У Парижі назвали нову версію пожежі в Нотр-Дам де Парі Із Нотр-Дама винесли останні твори мистецтва
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України ФранціяПариж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся