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Интервью

Во Франции в супермаркете нашли самодельную взрывчатку

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 00:47
Фото: полиция Франции
Фото: полиция Франции

Следователи обнаружили три самодельные взрывные устройства

Во Франции правоохранители, расследующие стрельбу с захватом заложников в супермаркете города Треб, обнаружили на месте преступления самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает DW.

Так, следователи обнаружили три самодельные взрывные устройства в супермаркете города Треб, где накануне произошла перестрелка с захватом заложников. Также на месте преступления обнаружили пистолет и охотничий нож.

Сообщается, что во время обыска в доме нападавшего следователи обнаружили написанные от руки записки, которые позволяют предположить его связь с террористической группировкой "Исламское государство". Смысл написанного довольно запутанный, но, как сообщает французское агентство AFP, он напоминает завещание.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции все люди, которые были взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете, отпущены, в результате происшествия два человека погибли, еще 12 получили ранения.

Установлено, что неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из машины, после этого он зашел в супермаркет и открыл стрельбу по посетителям.

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Теги публикации: Франция, заложники, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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