У Франції в супермаркеті знайшли саморобну вибухівку

Слідчі виявили три саморобні вибухові пристрої

У Франції правоохоронці, що розслідують стрілянину із захопленням заручників у супермаркеті міста Треб, виявили на місці злочину саморобні вибухові пристрої. Про це повідомляє DW.

Так, слідчі виявили три саморобні вибухові пристрої у супермаркеті міста Треб, де напередодні сталася стрілянина із захопленням заручників. Також на місці злочину виявили пістолет і мисливський ніж.

Повідомляється, що під час обшуку в будинку нападника слідчі виявили написані від руки записки, які дозволяють припустити його зв'язок з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Зміст написаного доволі заплутаний, але, як повідомляє французька агенція AFP, він нагадує заповіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції всі люди, які були взяті в заручники невідомим чоловіком в супермаркеті, відпущені, в результаті події дві людини загинули, ще 12 отримали поранення.

Встановлено, що невідомий чоловік вистрелив у співробітника поліції з машини, після цього він зайшов у супермаркет і відкрив стрілянину по відвідувачах.