Во Франции сформировали новое правительство

В Елисейском дворце объявили состав нового кабинета министров Франции во главе с премьер-министром Жаном Кастексом. Задача правительства - преодолеть коронавирусный кризис, худший со времен Второй мировой войны и дать новый импульс президентству Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает France24 и телеканал LCL

Свои посты в новом кабинете сохранили министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, министр здравоохранения Оливье Веран, министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Кроме того, остались на должностях министр управления территориями и связями с территориальными общинами Жаклин Гуро и министр высшего образования, науки и инноваций Фредерик Видаль.

На должность министра внутренних дел вместо Кристофа Кастанера перешел экс-глава министерства бюджета Жеральд Дарманен. Дарманен возглавил МВД несмотря на обвинения, что он изнасиловал женщину в 2009 году. Политик опроверг обвинения, и они были сняты в 2018 году. Но в начале 2020 года апелляционный суд распорядился возобновить расследование.

Министерство юстиции возглавил Эрик Дюпон-Моретти. Он был адвокатом Джулиана Ассанжа во Франции. Дюпон-Моретти известен также рекордным количеством побед в судебных процессах.

Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Жульен Денорманди, а Амели де Мончален - министром трансформации и государственной службы.

Министерство культуры возглавила Розлин Башло, которая неоднократно занимала высокие должности при президентах Шираке и Саркози.

Напомним, 3 июня премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьера Жана Кастекса.

Отметим, что смена правительства произошла после проигрыша партии Макрона "Республика на марше" на местных выборах. Его представители проиграли в крупнейших городах - Лионе, Марселе и Бордо. В Париже победу одержала действующая мэр Анн Идальго.