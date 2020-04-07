Во Франции считают, что ослаблять карантин еще рано

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран против ослабления карантинных ограничений, несмотря на сокращение новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает BFMTV.

По словам министра здравоохранения, пик пандемии в стране еще не достигнут и находится на фазе обострения. Поэтому для уменьшения количества заболеваний, строгое соблюдение карантина является наиболее необходимым, чем когда-либо до этого.

"Вчера мы насчитали 94 дополнительных госпитализаций тяжелых пациентов, эта цифра сокращается, госпитализированных пациентов все еще больше, чем пациентов, которые выходят из больницы", - сказал Веран.

Также он добавил, что усилия, которые направлены на противодействие коронавирусу еще не закончены, но они уже приносят результаты. Однако и после достижения пика не нужно сразу расслабляться

Напомним, правительство Франции ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина из-за пандемии коронавируса. Отныне французы смогут скачать соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.

Кроме того, во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.