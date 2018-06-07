Во Франции в результате взрыва на фабрике пострадали трое рабочих

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Во Франции трое рабочих пострадали в результате взрыва на фабрике компании Soprema. Об этом сообщает Franceinfo.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел на востоке страны в департаменте Йонна около 10:40 сегодня, 7 июня, в здании хранилища, где проводились работы по техобслуживанию отопительной сети.

Причиной взрыва называют несчастный случай.

Напомним, 6 июня в результате взрыва в портовой зоне зернохранилища в Страсбурге (Франция) было ранено четверо человек. Согласно предварительной информации, предоставленной правоохранителями, взрыв не был спланирован.