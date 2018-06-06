В зернохранилище Стразбурга произошел взрыв, ранены 4 человека

По информации полиции, взрыв не был спланирован

В результате взрыва в портовой зоне зернохранилища в Страсбурге (Франция) ранены 4 человека. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на префектуру Бас-Рейна.

Как сообщается, взрыв произошел в 9:30 в портовой зоне Страсбурга, на берегах Рейна.

"На место происшествия отправились 70 пожарных", - пишет издание.

Согласно предварительной информации, предоставленной правоохранителями, взрыв не был спланирован.

Grosse explosion au port du Rhin à Strasbourg pic.twitter.com/C7jv7G9gav — Aurélie (@aureliethev) June 6, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции местный житель умер от взрыва гранаты, которую купил на рынке.