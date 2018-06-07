У Франції внаслідок вибуху на фабриці постраждали троє робітників

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані

У Франції троє робітників постраждали внаслідок вибуху на фабриці компанії Soprema. Про це повідомляє Franceinfo.

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Вибух стався на сході країни в департаменті Йонна близько 10:40 сьогодні, 7 червня, в будівлі сховища, де проводилися роботи з техобслуговування опалювальної мережі.

Причиною вибуху називають нещасний випадок.

Нагадаємо, 6 червня у результаті вибуху в портовій зоні зерносховища в Страсбурзі (Франція) було поранено четверо осіб. Згідно з попередньою інформацією, наданою правоохоронцями, вибух не був спланований.