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Інтерв'ю

У Франції внаслідок вибуху на фабриці постраждали троє робітників

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 15:18
Ілюстративне фото (pixabay.com/MarkusVogt)
Ілюстративне фото (pixabay.com/MarkusVogt)

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані

У Франції троє робітників постраждали внаслідок вибуху на фабриці компанії Soprema. Про це повідомляє Franceinfo.

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Вибух стався на сході країни в департаменті Йонна близько 10:40 сьогодні, 7 червня, в будівлі сховища, де проводилися роботи з техобслуговування опалювальної мережі.

Причиною вибуху називають нещасний випадок. 

Нагадаємо, 6 червня у результаті вибуху в портовій зоні зерносховища в Страсбурзі (Франція) було поранено четверо осіб. Згідно з попередньою інформацією, наданою правоохоронцями, вибух не був спланований.

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Теги публікації: Франція, постраждалі, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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