Во Франции разоблачили базу российских шпионов

Европейские и американские спецслужбы разоблачили базу российских шпионов во французских Альпах, которую они использовали для операций в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Как сообщается, охота на российских агентов началась весной 2018 года, после отравления семьи Скрипалей агентами ГРУ РФ в Великобритании.

"Охота, начатая весной 2018 года британскими, французскими и швейцарскими спецслужбами и их партнерами, особенно в Соединенных Штатах, позволила составить список из пятнадцати российских офицеров военной разведки (ГРУ). Эти члены одного и того же подразделения, специализирующегося на убийствах, распространялись в Европе с 2014 года до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 офицеров ГРУ переехали и проживали во Франции в этот период. Они регулярно останавливались в том же районе, в Верхней Савойе, в таких городах, как Аннемасс, Эвиан или Шамони, и в более изолированных населенных пунктах.

Эти шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах, но не во Франции. Отмечается также, что западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие доказательства.

Кроме того, один их этих шпионов вероятно был причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Напомним, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом. Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова.

Также РБК-Украина писало, что 21 ноября президент Александр Вучич заявил, что сербские спецслужбы обнаружили широкомасштабную разведывательную операцию с участием российских шпионов и военнослужащих сербской армии.