Во Франции разбился туристический самолет. Все находившиеся на борту погибли

Авиакатастрофа произошла около 14:30 (15:30 по Киеву) на аэродроме Даруа. Самолет вылетел из Нанси и разбился при заходе на посадку. Находившиеся на его борту трое мужчин погибли.

Издание отмечает, что разбившийся самолет был одним из пяти, вылетевших накануне из департамента Эсон. Воздушное судно по неизвестным причинам отклонилось от плана полетов.

На месте падения самолета работают правоохранители и спасатели. По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия. Ведется расследование происшествия.

Фото: во Франции разбился туристический самолет, погибли три человека (bienpublic.com)