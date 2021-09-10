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У Франції розбився туристичний літак. Всі, хто знаходився на борту загинули

Автор: Дмитрий Кузнецов

У п'ятницю, 10 вересня, недалеко від французького міста Діжон (департамент Кот-д'Ор) розбився туристичний літак. На борту повітряного судна знаходилися три людини. Ніхто з них не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bien Public.

Авіакатастрофа сталася близько 14:30 (15:30 за Києвом) на аеродромі Даруа. Літак вилетів з Нансі і розбився при заході на посадку. Троє чоловіків, що знаходилися на його борту, загинули.

Видання зазначає, що літак, що розбився, був одним з п'яти, що вилетіли напередодні з Департаменту Есон. Повітряне судно з невідомих причин відхилилося від плану польотів.

На місці падіння літака працюють правоохоронці та рятувальники. За попередніми даними, причиною катастрофи могли стати погані погодні умови. Ведеться розслідування події.

Фото: у Франції розбився туристичний літак, загинули три людини (bienpublic.com)

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ФранціяАвиакатастрофа