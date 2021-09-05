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Во Франции разбился туристический самолет: есть погибшие

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Париж, Воскресенье 05 сентября 2021 17:55
Во Франции разбился туристический самолет: есть погибшие Фото: во Франции разбился туристический самолет, погибли два человека (twitter.com/SebBerthoumieu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу, 4 сентября, во французском департаменте Сомма разбился туристический самолет DR400. Находившиеся в нем двое мужчин погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Paris-Normandie.

Авиакатастрофа произошла между населенными пунктами Воньяруе и Фриакур, в нескольких километрах от залива Сомме. Одномоторный туристический самолет DR400 вылетел с аэродрома Трепрти и через некоторое время рухнул в поле.

По данным издания, в результате катастрофы погибли два человека - мужчины 36 и 52 лет. Причины аварии выясняются. Возбуждено два уголовных дела. Расследование поручено жандармерии воздушного транспорта и бюро по анализу безопасности гражданской авиации.

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