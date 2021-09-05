ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Франції розбився туристичний літак: є загиблі

Новость на русском →
Париж, Неділя 05 вересня 2021 17:55
У Франції розбився туристичний літак: є загиблі Фото: у Франції розбився туристичний літак, загинули дві людини (twitter.com/SebBerthoumieu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу, 4 вересня, у французькому департаменті Сомма розбився туристичний літак DR400. Знаходилися в ньому двоє чоловіків загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Paris-Normandie.

Авіакатастрофа сталася між населеними пунктами Воньяруе і Фріакур, за декілька кілометрів від затоки Сомме. Одномоторний туристичний літак DR400 вилетів з аеродрому Трепрті і через деякий час впав у поле.

За даними видання, в результаті катастрофи загинули дві людини-чоловіки 36 і 52 років. Причини аварії з'ясовуються. Порушено дві кримінальні справи. Розслідування доручено жандармерії повітряного транспорту та бюро з аналізу безпеки цивільної авіації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Авиакатастрофа
NEWS
У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО
У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО
DAILY
Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли