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У Франції розбився туристичний літак, є загиблі

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Франція , Четвер 05 серпня 2021 20:29
У Франції розбився туристичний літак, є загиблі Фото: у Франції розбився туристичний літак, є загиблі (Radio France - Yann Lastennet)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о 13:30 за київським часом сталася аварія туристичного літака на території департаменту Савоя на південному сході Франції. Внаслідок авіакатастрофи загинули три людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Відомо, що на борту літака перебували чотири людини. Внаслідок інциденту загинули троє осіб. Четвертий пасажир літака катапультувався під час аварії. Згідно з даними рятувальників, це молода дівчина, вік та особистість якої не розкриваються.

Як відзначають свідки, літак врізався в дерева, вибухнув й розколовся на дві частини після того, як розбився о землю.

Усі подробиці подій наразі невідомі, однак поліція визначатиме їх в рамках досудового розслідування.

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Авиакатастрофа Франція загиблі
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