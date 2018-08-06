Во Франции разбился небольшой самолет, погибли трое людей

В результате удара о землю самолет раскололся на куски, но не загорелся

Сегодня, 6 июля, в департаменте Пюи-де-Дом на юге центральной части Франции разбился небольшой самолет, в результате чего погибли один мужчина и две женщины. Об этом сообщает издание Le Monde.

Как отмечается, катастрофа произошла в коммуне Мазуар около 12 часов 30 минут. В результате удара о землю самолет раскололся на куски, но не загорелся. Обстоятельства катастрофы пока неизвестны.

Напомним, что полиция Швейцарии подтвердила гибель 20 человек в результате падения самолета Junkers Ju-52, которое произошло 4 августа в швейцарских Альпах.

Никто из 17 пассажиров и трех членов экипажа не выжил. Также отмечается, что среди погибших - 11 мужчин и 9 женщин. Большинство пассажиров - выходцы из четырех швейцарских кантонов. На борту была семья из Австрии.

Также в США при крушении легкомоторного самолета погибли 5 человек. Самолет разбился неподалеку от Оклахома-Сити вскоре после вылета из регионального аэропорта в населенном пункте Понка-Сити. После падения судно загорелось. Имена жерт не сообщают.