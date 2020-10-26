Во Франции рассматривают ужесточение карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Во Франции рассматривают возможность ужесточения карантина на фоне продолжения роста заболеваемости коронавирусом. Среди новых мер может быть увеличения срока комендатского часа.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство уже ввело различные меры, среди которых комендантский час с 23 до 6:00, но после ужесточения карантина ежедневный рост количества новых случаев продолжился.

Среди новых мер, которые могут быть введены, рассматриваются перенос начала комендантского часа на вечернее время, запрет на выход из дома в выходные, кроме необходимых поездок, а также закрытие незначительных магазинов.

Проект новых ограничений будет представлен на этой неделе президенту Эммануюэлю Макрону.

Сегодня также стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ФРГ ввести в стране так называемый "легкий" карантин. В случае его введения в Германии будет запрещена работа баров и ресторанов.

Напомним, в воскресенье Франция зарегистрировала рекордные 52 010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. До этого были зафиксированы 45 422 случая заражения в суботу.