Во Франции рассматривают сценарий, при котором Россия прекратит поставку газа

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство готовится ко "всем возможным сценариям" в отношении поставок российского газа. В частности, Франция рассматривает сценарий полной блокировки транзита из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europe 1.