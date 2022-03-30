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У Франції розглядають сценарій, при якому Росія припинить постачання газу

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Париж, Середа 30 березня 2022 14:38
У Франції розглядають сценарій, при якому Росія припинить постачання газу Фото: міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер (flickr.com)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що уряд готується до "всіх можливих сценаріїв" щодо поставок російського газу. Зокрема, Франція розглядає сценарій повного блокування транзиту з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe 1.

"Моя відповідальність і відповідальність президента - передбачати всі сценарії. Може бути такою, коли Володимир Путін вирішить припинити постачання російського газу до Франції та Європи. До такого сценарію краще бути готовим. Ми повинні працювати над аварійними рішеннями", - заявив Брюно Ле Мер.

Нагадавши, Росія з 31 березня вводить рублевий розрахунок за постачання газу в європейські країни.

У Німеччині заявили, що запускають режим "раннього попередження" у разі припинення поставок газу з Росії.

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