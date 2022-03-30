Во Франции рассказали о действиях в случае прекращения поставок газа из России

Франция подготовила ряд мер, которые помогут стране справиться с отсутствием российского газа. Этот сценарий может быть запущен в случае отказа РФ продавать газ за евро.

Так, транспортные компании во Франции готовы проводить временное и плановое прекращение подачи природного газа крупнейшим потребителям. Подразумевается, что временные отключения будут проводиться ночью, чтобы минимизировать ущерб для их экономической деятельности. Также сейчас Франция использует все возможности, чтобы заполнить имеющиеся резервные хранилища с природным газом.

Несмотря на жесткую дискуссию вокруг поставок газа в ЕС, во Франции не верят в высокую вероятность резкого уменьшения поступления газа. Для решения этой проблемы французское правительство уже в ближайшие дни должно опубликовать постановление, предусматривающее уменьшение потребления.