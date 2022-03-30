У Франції розповіли про дії у разі припинення поставок газу з Росії

Франція підготувала ряд заходів, які допоможуть країні впоратися з відсутністю російського газу. Цей сценарій може бути запущений у разі відмови РФ продавати газ за євро.

Так, транспортні компанії у Франції готові проводити тимчасове і Планове припинення подачі природного газу найбільшим споживачам. Мається на увазі, що тимчасові відключення будуть проводитися вночі, щоб мінімізувати збиток для їх економічної діяльності. Також зараз Франція використовує всі можливості, щоб заповнити наявні резервні сховища з природним газом.

Попри жорстку дискусію навколо постачання газу в ЄС, у Франції не вірять у високу ймовірність різкого зменшення надходження газу. Для розв'язання цієї проблеми французький уряд вже найближчими днями має опублікувати постанову, що передбачає зменшення споживання.