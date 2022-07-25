UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Франции проверят активы российских олигархов, приближенных к Путину

Фото: Франция проверит активы российских олигархов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Национальная финансовая прокуратура Франции проверит активы российских олигархов в сфере недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, антикоррупционная общественная организация "Transparency International" 20 мая подала жалобу по фактам отмывания денег российскими олигархами. Их связывают с главой Кремля Владимиром Путиным.

По данным издания, расследование направлено против организаторов схем по отмыванию денег, коррупционных правонарушений, хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов в обременительных случаях.

Французские следователи проверят, каким образом россияне смогли накопить значительные активы в сфере недвижимости.

Напомним, что в ЕС разрабатывают закон, который поможет передать конфискованное российское имущество Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская Федерация