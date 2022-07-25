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Во Франции проверят активы российских олигархов, приближенных к Путину

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Париж, Понедельник 25 июля 2022 18:04
Во Франции проверят активы российских олигархов, приближенных к Путину Фото: Франция проверит активы российских олигархов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Национальная финансовая прокуратура Франции проверит активы российских олигархов в сфере недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, антикоррупционная общественная организация "Transparency International" 20 мая подала жалобу по фактам отмывания денег российскими олигархами. Их связывают с главой Кремля Владимиром Путиным.

По данным издания, расследование направлено против организаторов схем по отмыванию денег, коррупционных правонарушений, хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов в обременительных случаях.

Французские следователи проверят, каким образом россияне смогли накопить значительные активы в сфере недвижимости.

Напомним, что в ЕС разрабатывают закон, который поможет передать конфискованное российское имущество Украине.

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