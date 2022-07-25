Во Франции проверят активы российских олигархов, приближенных к Путину
Национальная финансовая прокуратура Франции проверит активы российских олигархов в сфере недвижимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.
Отмечается, антикоррупционная общественная организация "Transparency International" 20 мая подала жалобу по фактам отмывания денег российскими олигархами. Их связывают с главой Кремля Владимиром Путиным.
По данным издания, расследование направлено против организаторов схем по отмыванию денег, коррупционных правонарушений, хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов в обременительных случаях.
Французские следователи проверят, каким образом россияне смогли накопить значительные активы в сфере недвижимости.
Напомним, что в ЕС разрабатывают закон, который поможет передать конфискованное российское имущество Украине.
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