Во Франции проверят активы российских олигархов, приближенных к Путину

Национальная финансовая прокуратура Франции проверит активы российских олигархов в сфере недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, антикоррупционная общественная организация "Transparency International" 20 мая подала жалобу по фактам отмывания денег российскими олигархами. Их связывают с главой Кремля Владимиром Путиным. По данным издания, расследование направлено против организаторов схем по отмыванию денег, коррупционных правонарушений, хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов в обременительных случаях. Французские следователи проверят, каким образом россияне смогли накопить значительные активы в сфере недвижимости.