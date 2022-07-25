У Франції перевірять активи російських олігархів, наближених до Путіна

Національна фінансова прокуратура Франції перевірить активи російських олігархів у сфері нерухомості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Зазначається, антикорупційна громадська організація "Transparency International" 20 травня подала скаргу за фактами відмивання коштів російськими олігархами. Їх пов'язують з главою Кремля Володимиром Путіним. За даними видання, розслідування спрямоване проти організаторів схем з відмивання грошей, корупційних правопорушень, розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків в обтяжливих випадках. Французькі слідчі перевірять, яким чином росіяни змогли накопичити значні активи у сфері нерухомості.