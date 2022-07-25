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У Франції перевірять активи російських олігархів, наближених до Путіна

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Париж, Понеділок 25 липня 2022 18:04
У Франції перевірять активи російських олігархів, наближених до Путіна Фото: Франція перевірить активи російських олігархів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Національна фінансова прокуратура Франції перевірить активи російських олігархів у сфері нерухомості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Зазначається, антикорупційна громадська організація "Transparency International" 20 травня подала скаргу за фактами відмивання коштів російськими олігархами. Їх пов'язують з главою Кремля Володимиром Путіним.

За даними видання, розслідування спрямоване проти організаторів схем з відмивання грошей, корупційних правопорушень, розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків в обтяжливих випадках.

Французькі слідчі перевірять, яким чином росіяни змогли накопичити значні активи у сфері нерухомості.

Нагадаємо, що в ЄС розробляють закон, який допоможе передати конфісковане російське майно Україні.

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