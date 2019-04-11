Во Франции провели акцию в поддержку Сенцова

В Париже на площади Республики 11 апреля украинские студенты провели акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных. Об этом сообщает РБК-Украина.

Студенты показали перфоманс - обустроили полноценную съемочную площадку, начали съемку, ассистент режиссера вышла к камере, подняла "хлопушку" и все замерло.

"Все участники акции в двухминутном "фризи" продемонстрировали - художник не может быть террористом. Без художника процесс останавливается. Тем самым мы призываем власти Франции помочь вернуть Олега Сенцова и остальных политзаключенных на свои места", - отметил Никита Мекензин, главный организатор акции.

В частности, депутат Национальной Ассамблеи Франции Николя Тюркуа отметил, что украинских политзаключенных необходимо освободить.

Фото: акция в поддержку Сенцова в Париже (Анна Бобирева)

"Я пришел сюда, потому что хорошо осведомлен о проблемах между Россией и Украиной. Очень важно найти решение для этих двух стран. И это символично, что молодые люди могут найти такое решение и бороться за политического узника. Время остановить и освободить политических заключенных - таких как Олег Сенцов. Это важно и для меня, потому что, как представитель Европы, я понимаю, что у нас общие корни и мы должны это остановить", - сказал после акции депутат Тюркуа.

Отметим, что организаторы перфоменса - Украинская академия лидерства при поддержке украинской диаспоры.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

США, Британия, ЕС, Франция, Литва и ряд других стран неоднократно призвали РФ освободить Сенцова. Отметим, Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова за 2018 год.